İnsanlık ölmemiş! Herkese örnek olsun

Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bebek giyim mağazası işleten Ahu Alkın, çevrede dolaşan sokak hayvanlarının soğuktan korunması amacıyla dükkanın girişindeki zemine battaniye serdi.

Bu davranışıyla çevredekilerin takdirini alan Alkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır sokak hayvanlarını korumak için çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını söyledi.

Köpeklere her gün mama verdiğini belirten Alkın, "Çevredeki sahipsiz köpeklere kış günlerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara mama ve su veriyorum. Onlar benim çocuklarım gibi. Köpeklerimiz için polarlar yaptırdık. Çevredeki esnaflar da dükkanlarının önünü kullanmamıza izin veriyor. Sokak hayvanları için gönüllü çalışıyoruz." diye konuştu.

HAYVANSEVERLERDEN DUYARLI OLMALARINI TALEP ETTİ

Köpekleri haftada 15 kutu mama ile beslediğini dile getiren Alkın, hayvanseverlerden bu konuda daha duyarlı olmalarını talep etti.

Öte yandan bazı vatandaşlar da polar içinde uyuyan köpeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek istedi.

