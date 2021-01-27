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İnsansız kara aracının prototipi oyuncak müzesinde sergilenecek

27.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Karaköprü kırsalında yaşayan genç mucidin ürettiği ve bölge birincisi seçilen ’Velid 1000’ isimli silahlı insansız kara aracı prototipi destek ve örnek olmak için Karaköprü Belediyesinin Oyun ve Oyuncak Müzesinde sergilenecekKaraköprü Belediyesi yerli ve milli üretim parolasıyla silahlı insansız kara aracı prototipi üreten genç mucide destek olmak için harekete geçti.

Karaköprü kırsalında yaşayan genç mucidin ürettiği ve bölge birincisi seçilen ’Velid 1000’ isimli silahlı insansız kara aracı prototipi destek ve örnek olmak için Karaköprü Belediyesinin Oyun ve Oyuncak Müzesinde sergilenecek
Karaköprü Belediyesi yerli ve milli üretim parolasıyla silahlı insansız kara aracı prototipi üreten genç mucide destek olmak için harekete geçti. İlçedeki Büyük Salkım kırsal mahallesinde yaşayan ve ürettiği silahlı insansız kara aracı projesiyle bölge birincisi olan, Türkiye’de de 6. olan Nasreddin Badıllı’nın çabasına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kayıtsız kalmadı. Başkan Baydilli genç mucitle buluşarak yaptığı proje nedeniyle tebrik ederken, geliştirdiği prototip aracı da hem genç mucide destek olmak hem de müzeyi gezecek olan çocuklara örnek olması için oyun ve oyuncak müzesinde sergileme kararı aldı.
Oyun ve Oyuncak Müzesinde 23 yaşındaki genç mucitle buluşan Baydilli yaptığı çalışma ve girişimi için tebrik ederken, ilçeden böyle genç bir mucidin proje üreterek başarılar elde etmesini ve dikkat çekmesini gururla karşıladıklarını kaydetti. Baydilli Nasreddin Badıllı ile yerli ve milli üretim için uğraşan tüm gençlerin her zaman yanında olacaklarını kaydetti. Baydilli, "Nasreddin kardeşimiz yerli ve milli üretime katkı sağlamak amacıyla böyle bir proje üretip yarışmalara katılmış. Bölge birinciliği alan ve Türkiye’de ilk 10’a giren bu projesinden dolayı kardeşimizi tebrik ediyorum. İlçemizden bir gencin böyle bir projeyle ülke çapında başarı kazanması bizi çok gururlandırdı. İnşallah bunları geliştirerek çok daha iyi yerlere gelecektir. Biz de her zaman bu kardeşlerimize, üreten gençlerimize destek vereceğiz ve yanlarında olacağız. Yaptığı projenin prototipini de oyun ve oyuncak müzemizde sergileyeceğiz. Müzeyi ziyaret eden herkesin bundan haberdar olması ve örnek alması için bunu yapıyoruz. İnşallah ileride bu projesi hayata da geçer ve ülkemize faydalı olur" dedi.
Genç Mucit Nasreddin Badıllı da desteklerinden dolayı Baydilli’ye teşekkür ederken, "Köyde geliştirdiğim bu projede komple el yapımı bir prototip araç yaptık. Tübitak yarışmasında bölge birincisi olduk. İnşallah ileride çok daha iyi işlere, projelere imza atmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu prototipimizi yeni nesile örnek olması için oyuncak müzemize bağışlıyoruz. Katkılarından dolayı Metin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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