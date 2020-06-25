Inter 3-3 Sassuolo (Maç Sonucu)

Serie A'da Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk ederken karşılaşma 6 gole sahne oldu.

dakikada Francesco Caputo'nun golüyle Sassuolo deplasmanda 1-0 öne geçti. Konuk ekip uzun süre skoru korurken ilk yarının son dakikalarında Inter penaltı kazandı. 41. dakikada Romelu Lukaku penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarıda eşitliği yakalayan Inter, devre bitmeden ikinci golü de buldu. 45. dakikada Cristiano Biraghi'nin golü ev sahibini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda uzun süre skoru koruyan Inter, 81. dakikada Sassuolo'nun kazandığı penaltıyla sarsıldı. Domenico Berardi penaltıyı gole çevirdi ve maç 2-2'ye eşitlendi.

Galibiyet için yeniden yüklenen Inter yalnızca 5 dakika sonra Borja Valero ile üçüncü golü de buldu. Milano ekibi son bölümde 3-2 öne geçerken Sassuolo da mücadeleyi bırakmadı. Karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye çıkan Giangiacomo Magnani skoru tayin etti ve Inter sahasında Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından 58 puana ulaşan Inter şampiyonluk yarışında yara aldı. Conte'nin ekibi lider Juventus'un 8 puan gerisinde kalırken Sassuolo ise bu beraberlikle puanını 33'e çıkardı.

