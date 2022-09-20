YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Inter Akademi Türkiye, Mersin'de antrenman etkinliği düzenledi

Inter Akademi Türkiye, Mersin'de antrenman etkinliği düzenledi

20.09.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Inter'in ikinci başkanı Javier Zanetti, etkinlikte koşu, pas ve ikili mücadele idmanına eşlik etti

MERSİN (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Türkiye akademisi, Mersin'de antrenman etkinliği gerçekleştirdi.

Genel merkezi Mersin'de bulunan Inter Akademi Türkiye tarafından Mersin Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Inter İkinci Başkanı Javier Zanetti ve Pazarlama Müdürü Barbara Biggi ile Inter Akademi Teknik Direktörü Marco Monti katıldı.

Inter Akademi Türkiye'nin yönetici ortakları Hüseyin Altun, Hüseyin Gökten ve Hüseyin Kılavuz, Zanetti ile beraberindekilere akademiyi tanıttı.

Sporcular ilk olarak Inter Akademi Türkiye'nin antrenörleri eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Aileler de antrenmanı tribünden izledi.

Daha sonra sahaya çıkan Zanetti, sporcuların koşu, pas ve ikili mücadele idmanına eşlik etti. Zanetti, gruplara ayrılan oyuncularla gerçekleştirilen taktik çalışmada da yer aldı.

Yaklaşık 2 saat süren antrenman sonrası akademinin sporcularıyla fotoğraf çektiren Zanetti, etkinliğin ardından oyuncular için forma imzaladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yöneticileri de Zanetti'ye, adının yazılı olduğu kulüp forması hediye etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de yumurtalarından çıkan deniz kaplumbağası yavruları suyla buluştuMersin'de yumurtalarından çıkan deniz kaplumbağası yavruları suyla buluştu
İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldiİGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi
Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşıTrafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı
Anahtar Kelimeler:
futbol inter javier zanetti

Mersin Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:20
Öğle
12:40
İkindi
16:08
Akşam
18:50
Yatsı
20:05
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.