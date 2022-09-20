Inter Akademi Türkiye, Mersin'de antrenman etkinliği düzenledi

MERSİN (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Türkiye akademisi, Mersin'de antrenman etkinliği gerçekleştirdi.

Genel merkezi Mersin'de bulunan Inter Akademi Türkiye tarafından Mersin Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Inter İkinci Başkanı Javier Zanetti ve Pazarlama Müdürü Barbara Biggi ile Inter Akademi Teknik Direktörü Marco Monti katıldı.

Inter Akademi Türkiye'nin yönetici ortakları Hüseyin Altun, Hüseyin Gökten ve Hüseyin Kılavuz, Zanetti ile beraberindekilere akademiyi tanıttı.

Sporcular ilk olarak Inter Akademi Türkiye'nin antrenörleri eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Aileler de antrenmanı tribünden izledi.

Daha sonra sahaya çıkan Zanetti, sporcuların koşu, pas ve ikili mücadele idmanına eşlik etti. Zanetti, gruplara ayrılan oyuncularla gerçekleştirilen taktik çalışmada da yer aldı.

Yaklaşık 2 saat süren antrenman sonrası akademinin sporcularıyla fotoğraf çektiren Zanetti, etkinliğin ardından oyuncular için forma imzaladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yöneticileri de Zanetti'ye, adının yazılı olduğu kulüp forması hediye etti.

