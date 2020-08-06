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Inter, Alexis Sanchez'i bedelsiz transfer etti

İTALYA HABERLERİ  | 06.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili forvet oyuncusu Alexis Sanchez'i renklerine bağladı.

Inter, Alexis Sanchez'i bedelsiz transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservis bedeli ödemeksizin kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Sanchez ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Inter'in geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Şilili milli futbolcu, daha önce Udinese, Barcelona ve Arsenal kulüplerinde de oynadı.

(AA)

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