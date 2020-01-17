SPOR
  4. Inter, Ashley Young'ı kiraladı (Dünyada biten 2019-2020 sezonu ara transferleri)

Inter, Ashley Young'ı kiraladı (Dünyada biten 2019-2020 sezonu ara transferleri)

İTALYA HABERLERİ  | 17.01.2020 22:57 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Inter, Manchester United'dan Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Deneyimli oyuncu 2011'den beri forma giydiği Manchester ekibinde bu sezon 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Saffet Sancaklı: "Rekabetin yerini düşmanlık aldı. Devletin bu işe el koyması lazım"Saffet Sancaklı: "Rekabetin yerini düşmanlık aldı. Devletin bu işe el koyması lazım"
Elazığspor, Levent Eriş'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattıElazığspor, Levent Eriş'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ashley young inter Manchester United serie a

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

UEFA, 2018 finans yılı raporunu yayımladı

UEFA, 2018 finans yılı raporunu yayımladı

Podolski, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Podolski, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Arda Turan'ın menajeri açıkladı

Arda Turan'ın menajeri açıkladı

Trabzonspor'da ayrılık var

Trabzonspor'da ayrılık var

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...

Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...

Ronaldo'dan Sampdoria'ya inanılmaz gol!

Ronaldo'dan Sampdoria'ya inanılmaz gol!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Inter, Ashley Young'ı kiraladı (Dünyada biten 2019-2020 sezonu ara transferleri)

Avrupa'da bir flaş transfer daha açıklandı

Emre Can, Juventus'tan ayrılmak istiyor

Emre Can kararını verdi

İnter'den 2 büyük transfer birden

İnter'den 2 büyük transfer birden

İtalya Ronaldo ve Merih Demiral'ı konuşuyor!

İtalya Ronaldo ve Merih Demiral'ı konuşuyor!

Totti'den flaş Real Madrid itirafı! 'Delilik'

Totti'den flaş Real Madrid itirafı! 'Delilik'

Inter ve Roma Politano-Spinazzola takası için anlaştı

Inter ve Roma dev takas için anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.