Inter, Ashley Young'ı kiraladı (Dünyada biten 2019-2020 sezonu ara transferleri)

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.
Deneyimli oyuncu 2011'den beri forma giydiği Manchester ekibinde bu sezon 18 maça çıktı ve 1 gol attı.
(AA)
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