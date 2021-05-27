Inter'de Conte'nin yerine Inzaghi geldi!

Şampiyon hoca Antonio Conte ile "küçülme" hedefiyle yollarını ayıran Inter'in yeni teknik direktörü belli oldu.

Başkent ekibi, Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi'yi takımın başına getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Lazio ile görüşerek sözleşme uzatma kararı alan Inzaghi, Inter'in teklifi sonrasında sözünden döndü ve ayrılık açıklandı.

Lazio'nun yaptığı açıklamada, "Öncelikle uzun yıllardır Lazio ailesinin bir futbolcusu olan hocamızın tekrar düşünmesine saygı duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Lazio'nun da Inzaghi'nin yerine Mihailovic'i getirmesi bekleniyor.

