Inter'de Spalletti dönemi sona erdi

Serie A'da sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Inter, teknik direktör değişikliğine gidiyor. Milano temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Mesajda, 60 yaşındaki teknik adama şimdiye kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür edildi. Inter'in başında iki sezon görev yapan İtalyan teknik adam, iki sezonda da ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Yaşanan ayrılığın ardından Inter'in kısa süre içinde takımın başına Antonio Conte'yi getirmesi bekleniyor.
Milli yıldızın yeni takımını Lucescu açıkladı!
Beşiktaş Ljajic'i KAP'a bildirdi!
Süper Kupa G.Saray'ın!
G.Saray'da sürpriz imza! Açıklandı
Ve Dzeko imzayı atıyor!
F.Bahçe yerini kaybetti, G.Saray geriledi
Muslera'dan Fatih Terim açıklaması
Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'de!
Yıldız isim, Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması
1. Lig'den İtalya'ya gidiyor!
Trabzon'da yabancı bereketi
Ozan Kabak yıkıldı! Düştüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum