Inter'den Messi açıklaması: "Biz alamayız"

Barcelona'ya ayrılık kararını ileten Lionel Messi'nin peşinde olduğu konuşulan takımlardan Inter'den ilk resmi açıklama geldi. Sportif direktör Piero Ausilio, Arjantinli yıldızı transfer etmelerinin "İMKANSIZ" olduğunu belirtti.

Ekonomik olarak ağır bir yükün altına giremeyeceklerini kaydeden Ausilio, "Messi'den bahsediyorsak, dünyadaki hiçbir kulüp başkanının istemeyeceğini sanmıyorum. Ancak bir gerçek var, FFP var. Zorlu bir dönemdeyiz. Messi'yi transfer etmeyeceğiz. Bu çılgın iddialar nereden çıkıyor, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

GUARDIOLA MESSI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Lionel Messi'nin gitmesi beklenen Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın sürpriz bir görüşme yaptığı yazıldı. İspanyol basınında aktarılan bilgilere göre Guardiola, Arjantinli oyuncu ile görüştü ve takımda kalarak, futbolu Barcelona'da bırakmasının daha doğru olacağını belirtti.

Messi'nin adı anılan takımlarda bu gelişmeler olurken, yıldız oyuncunun babası Barcelona Başkanı Bartomeu ile görüşmek üzere Arjantin'den Barcelona'ya gitti. Bu görüşmenin ardından süperstarın durumunun daha net şekilde ortaya çıkması bekleniyor.

