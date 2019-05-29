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Inter, Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı!

İTALYA HABERLERİ  | 29.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

Tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan golcü futbolcu Edin Dzeko ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Roma'nın Bosnalı santrforunun transferinin bittiği öne sürüldü.

Inter, Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı!

Tatil için İstanbul'a gelen ve adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Edin Dzeko'nun yeni takımı belli olmak üzere.

İtalya'nın Corriere dello Sport Gazetesi'nin haberine göre Edin Dzeko, Inter ile anlaşmaya vardı. Spalletti'nin yerine teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getirecek olan Inter, İtalyan teknik adamın isteği üzerine Boşnak forvetin transferin mutlu sona ulaştı.

Roma'nın, Edin Dzeko için Inter'den 20 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, Boşnak oyuncunun yıllık 4 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Bu sezon Roma ile 40 maça çıkan Dzeko, 14 gol atıp 11 de asist yaptı.

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edin dzeko roma inter

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fb 20 MİLYON EURO DEĞİL 2 BİLE VEREMEZ AÇIN GÖZLERİNİZİ fb ESKİ PARALI DÖNEMİ BİTTİ fb EN AZ 10 YIL DAHA ŞAMPİYON OLAMAZ
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