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Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü

İTALYA HABERLERİ  | 30.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Inter'in üçüncü kalecisi konumunda bulunan 37 yaşındaki Tommaso Berni'nin, 6 yılda hiçbir maçta forma giymemesine rağmen 2 kez kırmızı kart görmesi dikkat çekti.

Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü

Inter'in üçüncü kalecisi Tommaso Berni, futbol dünyasında eşine ender rastlanan bir istatistiğe imza attı. 37 yaşındaki emektar kaleci, Inter'in Parma deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelede yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü.

Berni bu sezon 1-1 sona eren Cagliari karşılaşmasında da yine yedek kulübesinden kırmızı kart görmüştü.

2014'ten bu yana Inter'in kadrosunda bulunan Tommaso Berni bugüne kadar hiçbir resmi maçta forma giymedi. 6 yıldır hiçbir karşılaşmada görev yapmayan Berni, bu sezon iki kez kırmızı kart gördü. 6 yılda hiç maça çıkmayan Berni'nin bu sezon gördüğü kırmızı kartlar İtalyan basınında da dikkat çekti.

Inter'in üçüncü kalecisi konumunda bulunan Tommaso Berni'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Geçen yaz 1 yıllığına kontratı yenilenen futbolcunun sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor.

KARİYERİ BOYUNCA SADECE 9 MAÇA ÇIKTI

Kariyeri boyunca Serie A'da yalnızca 9 maça çıkan Berni, geçmişte Lazio, Torino, Sampdoria ve Braga gibi takımların kadrosunda da yer aldı. Berni şu anda kadrosunda bulunduğu Inter'in altyapısında yetişmişti. (NTV Spor)

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