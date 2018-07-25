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Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

İTALYA HABERLERİ  | 25.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Serie A ekiplerinden Inter, Suning sponsorluğunda çılgın bir transfer planlıyor...

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Juventus, tüm dünyanın konuştuğu bir transfere imza atarak Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Bu transfer sayesinde Real Madrid, 120 milyon euro kazanırken Juventus da çok kısa sürede Portekizli yıldızın forma satış neredeyse transfer bedelini çıkardı. Juventus'un bu transferi sonrası ezeli rakip Inter de iştaha geldi ve sponsor eşliğinde nazire yaparcasına bir bomba patlatabilir.

Barcelona forması giyen Messi'nin Ronaldo sonrası İtalya'nın yolunu tutabileceği resmi açıklamalara da şimdiden girdi. Pirelli CEO'su Marco Tronchetti Provera ise yaptığı açıklamada: "Suning, FFP sorununu çözerek büyük bir transfere imza atabilir. Mesela Messi'ye kim hayır diyebilir?" ifadelerine yer vermişti. (HÜRRİYET)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya juventus inter lionel messi ronaldo

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