Inter, Luciano Spalletti'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

Inter Kulübü, 59 yaşındaki İtalyan teknik adam Spalletti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma ve Rusya'da Zenit'i çalıştıran Spalletti, geçen sene Inter'in başına geçmişti.
Spalletti yönetimindeki Inter, Serie A'da geçen sezonu 72 puanla 4. sırada tamamlamıştı.
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