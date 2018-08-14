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Inter, Luciano Spalletti'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

İTALYA HABERLERİ  | 14.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Inter, Luciano Spalletti'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

Inter Kulübü, 59 yaşındaki İtalyan teknik adam Spalletti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma ve Rusya'da Zenit'i çalıştıran Spalletti, geçen sene Inter'in başına geçmişti.

Spalletti yönetimindeki Inter, Serie A'da geçen sezonu 72 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

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Luciano Spalletti inter

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