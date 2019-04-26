İnter, Manchester Unitedlı Alexis Sanchez'in peşinde

Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan ve gol yollarındaki etkisizliği sebebiyle eleştirilen Sanchez, Kırmızı Şeytanlar ile bağını koparmaya hazırlanıyor.
The Independent'in haberine göre İnter, oyuncunun haftalık 579.000 Euro'luk maaşında indirime gitmesi halinde anlaşmaya sıcak bakıyor ve kısa zaman içerisinde transfer görüşmelerine başlayacak.
Alexis Sanchez, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı toplam 25 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
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