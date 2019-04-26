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İnter, Manchester Unitedlı Alexis Sanchez'in peşinde

İTALYA HABERLERİ  | 26.04.2019 20:14 | Son Güncelleme

Serie A devi İnter, Manchester United'da forma giyen Şilili yıldız Alexis Sanchez'i maddi konuda uzlaşmaya varması halinde kadrosuna katmak istiyor.

İnter, Manchester Unitedlı Alexis Sanchez'in peşinde

Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan ve gol yollarındaki etkisizliği sebebiyle eleştirilen Sanchez, Kırmızı Şeytanlar ile bağını koparmaya hazırlanıyor.

The Independent'in haberine göre İnter, oyuncunun haftalık 579.000 Euro'luk maaşında indirime gitmesi halinde anlaşmaya sıcak bakıyor ve kısa zaman içerisinde transfer görüşmelerine başlayacak.

Alexis Sanchez, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı toplam 25 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.


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Anahtar Kelimeler:
inter alexis sanchez Manchester United

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