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Inter - Mauro Icardi krizi sürüyor! Arjantinli yıldız kamptan ayrıldı

İTALYA HABERLERİ  | 13.07.2019 20:36 | Son Güncelleme

Serie A ekiplerinden Inter ile oyuncuları Mauro Icardi arasındaki kriz sürüyor. İsviçre'deki kamptan ayrılan Arjantinli yıldızın çalışmalarına kendi başına devam edeceği duyuruldu.

Inter - Mauro Icardi krizi sürüyor! Arjantinli yıldız kamptan ayrıldı

Serie A 2018-19 sezonunu dördüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Inter ile 26 yaşındaki Arjantinli forvet Icardi arasındaki problemler devam ediyor.

Inter, Icardi'nin takımın İsviçre'deki kampından ayrılarak Lugano'dan Milano'ya döndüğünü açıkladı. Kulüp, Icardi'nin fitness çalışmalarına kendi başına devam edeceğini ve takımın Asya'daki yaz kampına katılmayacağını belirtti.

Inter, geçtiğimiz Şubat ayında takımın son 4 yıldaki en golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin kaptanlığını alarak kaleci Samir Handanovic'e vermişti. 2013-14 sezonunun başında Sampdoria'dan Inter'e transfer olan Icardi, İtalyan ekibi ile çıktığı 219 maçta 124 gol kaydetti. 26 yaşındaki Arjantinli golcü geçen sezon forma giydiği 37 maçta, 17 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

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