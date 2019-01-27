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Inter, Mesut Özil'i istemedi

İTALYA HABERLERİ  | 27.01.2019 10:45 | Son Güncelleme

İtalyan devi Inter, Arsenal'in Ivan Perisic için yaptığı Mesut Özil takas teklifini kabul etmedi. İtalyanlar, Mesut Özil yerine 40 milyon Euro istedi.

Inter, Mesut Özil'i istemedi

Arsenal bir süredir kadrosuna katmak istediği Ivan Perisic için Inter'den olumsuz yanıt aldı. İngiliz basınından BBC Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, Ivan Perisic için Inter'e Mesut Özil'i takas etme teklifinde bulundu.

Perisic

Inter'in Mesut Özil'i istemediği ve Hırvat futbolcu için Arsenal'den en az 40 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi. İtalyan ekibinin teknik direktörü Spalletti ise "Perisic isteyen kulüpler, iyi teklifler yapmalı. Çünkü o çok önemli bir oyuncu" açıklamasını yaptı. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil inter arsenal

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