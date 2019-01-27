Inter, Mesut Özil'i istemedi

Arsenal bir süredir kadrosuna katmak istediği Ivan Perisic için Inter'den olumsuz yanıt aldı. İngiliz basınından BBC Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, Ivan Perisic için Inter'e Mesut Özil'i takas etme teklifinde bulundu.
Inter'in Mesut Özil'i istemediği ve Hırvat futbolcu için Arsenal'den en az 40 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi. İtalyan ekibinin teknik direktörü Spalletti ise "Perisic isteyen kulüpler, iyi teklifler yapmalı. Çünkü o çok önemli bir oyuncu" açıklamasını yaptı. (Sporx)
G.Saray transferi bitirdi
Söz Muslera ve Fernando'da
Dortmund şov sürüyor
Transferde bir bomba daha patladı
F.Bahçe'yi geri çevirdi! Beşiktaş'a gidiyor
Göksel Gencer son yolculuğuna uğurlandı
Moses ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de ortaya sahaya iki aday
Monaco'da ikinci Jardim dönemi
Şenol Güneş ayrılığı açıkladı
Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
Lippi dönemi sona erdi
Olcay Şahan'ın affı gündemde
Milli yıldıza flaş talip!
Okuyucu Yorumları 0 yorum