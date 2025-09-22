SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Inter, Sassuolo'yu Zorlu Maçta 2-1 Mağlup Etti ve kötü gidişe dur dedi...

Inter, Serie A'nın 4. haftasında Sassuolo'yu San Siro'da 2-1 mağlup ederek, ligdeki kötü gidişata son verdi. T.Muharemovic (kk) ve Dimarco'nun golleri Inter'e galibiyeti getirirken, Sassuolo'nun tek golü Cheddira'dan geldi.

Inter, Sassuolo'yu Zorlu Maçta 2-1 Mağlup Etti ve kötü gidişe dur dedi...
Francesco Acerbi

Francesco Acerbi

İTA İtalya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Serie A'da Inter, Sassuolo karşısında galibiyet serisine geri döndü

Serie A'da zor günler geçiren Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Udinese ve Juventus mağlubiyetlerinin ardından baskı altında olan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı yenerek moral bulsa da, ligde toparlanmak istiyordu. Maça hızlı başlayan Inter, 14. dakikada Dimarco'nun golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Inter, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. 82. dakikada T.Muharemovic'in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran Inter, rahat bir nefes aldı. Ancak Sassuolo, 84. dakikada Cheddira'nın golüyle umutlandı. Maçın son dakikaları büyük bir heyecanla geçerken, Inter kalecisi Martinez, Berardi'nin şutunu kurtararak galibiyeti perçinledi. Maçta Frattesi'nin bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KÖTÜ GİDİŞE DUR DEDİ!

Inter, Sassuolo yu Zorlu Maçta 2-1 Mağlup Etti ve kötü gidişe dur dedi... 1

Maç öncesinde DAZN'a konuşan Inter savunmacısı Acerbi, Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından ligde de iyi sonuçlar almak istediklerini belirtmişti. Teknik direktör Chivu'nun ilk 11'de Pio Esposito'ya şans vermesi dikkat çekti. Sassuolo Teknik Direktörü Fabio Grosso'nun takımı da iyi bir mücadele sergilese de, San Siro'dan eli boş döndü. Maçın hakemi Marinelli'nin kararları da zaman zaman tartışmalara neden oldu. Inter'de Calhanoglu ve Dimarco sarı kart görürken, Sassuolo'da Muharemovic maçın son anlarında sarı kartla cezalandırıldı. Inter bu galibiyetle ligde puanını yükseltirken, Sassuolo ise galibiyet hasretini dindiremedi.

Inter, Sassuolo galibiyetiyle moral bulurken, ligde üst sıralara tırmanma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Sassuolo ise, iyi oyununa rağmen puan alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı ve bu galibiyet, takımın ligdeki performansına olumlu yansıyacak gibi görünüyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
WKU Hilltoppers Kennesaw State'i 2-1 Mağlup EttiWKU Hilltoppers Kennesaw State'i 2-1 Mağlup Etti
Mert Hakan Yandaş'a seçim soruldu! Erman Toroğlu eleştirdi...Mert Hakan Yandaş'a seçim soruldu! Erman Toroğlu eleştirdi...
Anahtar Kelimeler:
İtalya Sassuolo inter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.