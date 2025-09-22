Inter, Sassuolo'yu Zorlu Maçta 2-1 Mağlup Etti ve kötü gidişe dur dedi...

Serie A'da Inter, Sassuolo karşısında galibiyet serisine geri döndü

Serie A'da zor günler geçiren Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Udinese ve Juventus mağlubiyetlerinin ardından baskı altında olan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı yenerek moral bulsa da, ligde toparlanmak istiyordu. Maça hızlı başlayan Inter, 14. dakikada Dimarco'nun golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Inter, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. 82. dakikada T.Muharemovic'in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran Inter, rahat bir nefes aldı. Ancak Sassuolo, 84. dakikada Cheddira'nın golüyle umutlandı. Maçın son dakikaları büyük bir heyecanla geçerken, Inter kalecisi Martinez, Berardi'nin şutunu kurtararak galibiyeti perçinledi. Maçta Frattesi'nin bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KÖTÜ GİDİŞE DUR DEDİ!

Maç öncesinde DAZN'a konuşan Inter savunmacısı Acerbi, Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından ligde de iyi sonuçlar almak istediklerini belirtmişti. Teknik direktör Chivu'nun ilk 11'de Pio Esposito'ya şans vermesi dikkat çekti. Sassuolo Teknik Direktörü Fabio Grosso'nun takımı da iyi bir mücadele sergilese de, San Siro'dan eli boş döndü. Maçın hakemi Marinelli'nin kararları da zaman zaman tartışmalara neden oldu. Inter'de Calhanoglu ve Dimarco sarı kart görürken, Sassuolo'da Muharemovic maçın son anlarında sarı kartla cezalandırıldı. Inter bu galibiyetle ligde puanını yükseltirken, Sassuolo ise galibiyet hasretini dindiremedi.

Inter, Sassuolo galibiyetiyle moral bulurken, ligde üst sıralara tırmanma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Sassuolo ise, iyi oyununa rağmen puan alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı ve bu galibiyet, takımın ligdeki performansına olumlu yansıyacak gibi görünüyor.