İnteraktif Çevre ve Danışmanlık'ın "sıfır atık" sistemi valilik tarafından belgelendirildi

İSTANBUL (AA) - Kurumlara Toplam Atık Yönetimi, Sıfır Atık Danışmanlığı ve Çevre Danışmanlık hizmeti sunan İnteraktif Çevre Danışmanlık, Hilton Grubu'na kurduğu sıfır atık sistemi İstanbul Valiliği tarafından belgelendirildi.

İnteraktif Çevre Danışmanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin öncü sanayi gruplarından Kibar Holding ve Kuzey Amerika’nın önde gelen çevre şirketlerinden The Heritage Group’un ortaklığında kurulan İnteraktif Çevre Danışmanlık, sanayi şirketleri başta olmak üzere atık üreticisi olan tüm endüstrilere profesyonel Toplam Atık Yönetimi, Sıfır Atık Danışmanlığı ve Çevre Danışmanlık hizmeti veriyor.

Türkiye genelinde Hilton Grubu’na "sıfır atık" sistemlerinin kurulumu, çevre danışmanlığı ve belgelendirme süreçlerine kadar çevre alanında 360 derece hizmet veren şirket, Hilton İstanbul Bosphorus ve Conrad İstanbul Bosphorus otelleriyle gerçekleştirdiği iş birliğiyle iki otelin "Sıfır Atık Temel Belgesi" almasını sağladı.

Niteliği bakımından başka kuruluşlara da referans olacak proje İstanbul Valiliği’nin de dikkatini çekti ve "sıfır atık" konusunda iyi uygulama örnekleri arasında yer almaya aday oldu.