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İnteraktif Çevre ve Danışmanlık'ın "sıfır atık" sistemi valilik tarafından belgelendirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

İnteraktif Çevre Danışmanlık Genel Müdürü Volkan Ural: - "Valiliğimiz tarafından beğenilen sıfır atık sistemimizin diğer otel ve kurumlara referans teşkil edecek seviyede olduğunu düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kurumlara Toplam Atık Yönetimi, Sıfır Atık Danışmanlığı ve Çevre Danışmanlık hizmeti sunan İnteraktif Çevre Danışmanlık, Hilton Grubu'na kurduğu sıfır atık sistemi İstanbul Valiliği tarafından belgelendirildi.

İnteraktif Çevre Danışmanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin öncü sanayi gruplarından Kibar Holding ve Kuzey Amerika’nın önde gelen çevre şirketlerinden The Heritage Group’un ortaklığında kurulan İnteraktif Çevre Danışmanlık, sanayi şirketleri başta olmak üzere atık üreticisi olan tüm endüstrilere profesyonel Toplam Atık Yönetimi, Sıfır Atık Danışmanlığı ve Çevre Danışmanlık hizmeti veriyor.

Türkiye genelinde Hilton Grubu’na "sıfır atık" sistemlerinin kurulumu, çevre danışmanlığı ve belgelendirme süreçlerine kadar çevre alanında 360 derece hizmet veren şirket, Hilton İstanbul Bosphorus ve Conrad İstanbul Bosphorus otelleriyle gerçekleştirdiği iş birliğiyle iki otelin "Sıfır Atık Temel Belgesi" almasını sağladı.

Niteliği bakımından başka kuruluşlara da referans olacak proje İstanbul Valiliği’nin de dikkatini çekti ve "sıfır atık" konusunda iyi uygulama örnekleri arasında yer almaya aday oldu.

- "Çalışmalara başladığımız tarihte henüz Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlanmamıştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnteraktif Çevre Danışmanlık Genel Müdürü Volkan Ural, şunları kaydetti:

"Hilton Grubu’nun sürdürülebilirlik ve çevre yaklaşımlarıyla uyumlu olarak Hilton İstanbul Bosphorus ve Conrad İstanbul Bosphorus’ta, sıfır atık sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarımızı Mart 2019’da başlattık. Çalışmalara başladığımız bu tarihte henüz Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlanmamıştı. Hilton Grubu ile birlikte yürüttüğümüz bu süreçte, detaylı bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirdik.

Valiliğimiz tarafından beğenilen sıfır atık sistemimizin diğer otel ve kurumlara referans teşkil edecek seviyede olduğunu düşünüyoruz. Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanan Hilton İstanbul Bosphorus ve Conrad İstanbul Bosphorus otellerini İstanbul’da bu belgeyi alan ilk konaklama tesisleri oldukları için tebrik ediyorum. 2020 yılı içerisinde Hilton markasıyla çalışmalarımız devam edecek."

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