Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, 20 Ekim'de Antalya'da açılacak

Antalya'da düzenlenecek Meyve, Sebze, Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze) Fuarı ve Interfresh Global Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından 20-22 Ekim'de yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

Antexpo AŞ Genel Koordinatörü Murat Özer, yaptığı açıklamada, fuarın 1,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını belirtti.

Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde üreticileri, ihracatçıları, kamu ve özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, sektör duayenlerini tek çatı altında buluşturacaklarını ifade eden Özer, aralarında zincir market temsilcilerinin de yer alacağı 100'den fazla yabancı alım heyetinin Türk ihracatçısıyla bir araya geleceğini bildirdi.

- "İhracatçıların beklediği alıcıları fuara getireceğiz"

Interfresh Eurasia Fuarı'nı sektörün buluşma noktası haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Murat Özer, şunları kaydetti:

"Hollanda ve Almanya'dan 60, Orta Doğu ülkelerinden de 20'nin üzerinde firma olmak üzere aralarında İtalya, Fransa, İngiltere, Çekya, Polonya, Romanya, İspanya, İngiltere, Azerbaycan ve Rusya'nın da bulunduğu 40'a yakın ülkeden yüzlerce sektör profesyoneli fuarımızı ziyaret edecek. Fuar ile ülke ekonomisine, ihracata ve üretime fayda sağlamak istiyoruz. Son iki fuarda edindiğimiz deneyimler doğrultusunda bu fuarda vitesi büyüttük. Hedefimiz, bulunduğumuz bu coğrafyada Interfresh Eurasia Fuarı'nı sektörün buluşma platformu yapmak. İhracatçıların beklediği alıcıları fuara getireceğiz."

Özer, tarımın stratejik sektör olduğunu, fuarın Tarım ve Orman, Ticaret, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları ile KOSGEB tarafından da desteklendiğini ifade etti.

Fuarın ana temasının "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" olduğunu belirten Özer, fuar süresince "İklim Krizi ve Yeşil Dönüşüm", "Çevre ve Atık Yönetimi", "Enerji Verimliliği, Çiftlikten Çatala Stratejisi", "Temiz Su ve Karbon Yatakları", "Doğa Koruma / Ekosistem, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam", "Gıdanın Korunması", "Sorumlu Üretim ve Tüketim", "Tarımsal ve Yerel Kalkınma", "Lojistik ve Ulaşım", "Akıllı Şehir Uygulamaları" konularının ele alınacağını kaydetti.

