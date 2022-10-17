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Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, ithalatçı ile ihracatçıları Antalya'da buluşturacak

17.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, ithalatçı ile ihracatçıları Antalya'da buluşturacak

Antalya'da düzenlenecek Meyve, Sebze, Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze) Fuarı ve Interfresh Global Zirvesi'ne, 42 ülkeden yerli ve yabancı 15 bin profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Fuarı düzenleyen AntExpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer, yaptığı açıklamada, fuarın 20-22 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Expo Center'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Küresel salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan fuarın bu yıl üçüncüsünün düzenleneceğini ifade eden Özer, fuara, Almanya, Hollanda, Balkan ülkeleri, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsrail, İran, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Rusya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 42 ülkeden 100'ün üzerinde alım heyetinin katılacağını bildirdi.

Özellikle ürün tedarikinde sıkıntı yaşamak istemeyen Avrupa ülkelerinin yaş sebze ve meyve için Türkiye'ye yöneldiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"42 ülkeden yerli ve yabancı 15 bin profesyonel ziyaretçinin katılacağı fuarda, Türk yaş meyve sebze sektörü görücüye çıkacak. Sektörün önde gelen firmaları ile son iki senede yaş meyve sebze ihracatında ilk üçe giren firmalar fuarda yerini alacak. Fuara yurt dışından rekor seviyede satın alma heyeti katılacak. Dünyanın önemli zincir süpermarket temsilcileri de yer alacak."

Yerli ve yabancı alım heyetlerinin ikili görüşmeler de yapacağı fuarda, İklim Değişikliği ve Yeşil Mutabakat konularında paneller düzenlenecek, sürdürülebilir tarım tartışılacak.

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antalya İhracat İthalat anfas

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