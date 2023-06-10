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Interli Lautaro Martinez kimdir? Lautaro Martinez kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Final maçı için heyecan dorukta!

10.06.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lautaro Martinez Manchester City Inter maçı öncesi gündem oldu. Dünya Kupası finalinde Messi ile Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen yıldız futbolcunun hayatı merak edildi. Dünya ünlü topçu Lautaro Martinez hakkında araştırmalar hız kazandı. Interli Lautaro Martinez kimdir? Lautaro Martinez kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Final maçı için heyecan dorukta!

Interli Lautaro Martinez kimdir? Lautaro Martinez kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Final maçı için heyecan dorukta!

Lautaro Martinez birçok takımın peşinde koşturduğu golcü bir oyuncu. Tam adı Lautaro Javier Martínez olan yıldız futbolcu bu akşam Haaland'lı Manchester City'nin karşısına çıkacak. Şampiyonlar Ligi finalinin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Lautaro Martinez'in boyu, yaşı, özel ve futbol hayatı merak edildi. İşte Lautaro Martinez ile ilgili detaylı bilgiler...

LAUTARO MARTINEZ KİMDİR?

Tam adı Lautaro Javier Martínez'dir. Martinez Bahía Blanca, Arjantin' de doğmuştur. Ünlü golcü 22 Ağustos 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 24 yaşındaki Martinez 1,74 metre boyundadır.
Oyun stiliyle tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran Martinez ünlü bir futbolcudur.

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Arjantin'in milli takımında forma giyen Lautaro Martinez, futbol hayatına 2014 yılında girdiği Racing takımıyla adım atmıştır. Martinez 2018 sezonunun başından bu yana İtalyan ekiplerinden Inter'de forma giyiyor. 10 numaralı formayla mücadele eden Lautarı Martinez forvet oyuncusudur.

LAUTARO MARTINEZ EVLİ Mİ?

Lautaro Martinez ve Agustina GandolfoInstagram evlidir. İkilinin Nina Martinez adında bir kızı var.

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LAUTARO MARTINEZ FUTBOL HAYATI

Altyapı
Racing

Profesyonel
Racing
Inter

Millî Takım
Arjantin U-20
Arjantin

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