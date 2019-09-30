İnternet trendlerinin en yenisi: E-girl

Bütün bir neslin internetle büyümesinin ardından lise tarzları internet fenomeni olmaya başladı ve yepyeni bir grup alt-kültür oluştu. Hipster'ların yerine VSCO kızları geçti, eskiden birinin "scene" ya da "emo" olduğunu söylemenin kriterleri de artık "e-girl" için kullanılıyor.
İnternet sözlüğü büyüdükçe yeni kavramlara yetişmek zor olabilir. İşte "e-girl" hakkında bilmeniz gereken her şey...
E-GİRL NEDİR?
Neredeyse tamamen internette yaratılan ve hayat bulan e-girl ismi de yalnızca “elektronic girl”ün kısaltılmış bir versiyonu. Bu alt-kültür tipik olarak gençlerden yahut biraz yaşlı olanlardan oluşuyor. Bunlar canlı yayın için Twitch, online bir karakter oluşturmak adına da Instagram, Discord ve tabii ki TikTok kullanarak internette çok fazla vakit harcayan kişiler olarak tanımlanabilir.
Ancak VSCO kızları doğayı ve dostluk bilekliklerini çağrıştırsa da, e-girl 2000'li yılların “scene” trendine daha çok benziyor. Birini e-girl yapan özelliği tam olarak belirlemek zor olsa da, renkli saçlara, ağır makyajlara yahut video oyunlarına, meme'lere veya anime'lere duyulan ilgi tipik özellikleri arasında gösterilebilir. İlginç bir şekilde bu terim sahip olduğu olumsuz çağrışımı, kendini böyle tanımlayanların bu terimi ironik bir biçimde benimsemesiyle yakın zamanda kaybetti.
E-GİRL NASIL GİYİNİR?
E-girl'ün en net görülebilen özelliği tipik olarak yarısı örülmüş mavi, pembe veya gökkuşağının diğer renklerindeki saç boyasını da içeren tarzları. Bunların görünüşlerinin en ikonik tarafı da, siyah kuyruklu eyeliner'lar, burun ve yanaklar boyunca sürülmüş parlak allıklar bulunduran makyajları. Makyajları da genellikle elle çizilmiş x'ler, kalpler veya sahte çillerle tamamlanabiliyor.
Tipik kıyafetleri arasındaysa, büyük beden grup tişörtleri, yüksek belli pantolonlar veya ekose eteklerle eşleştirilmiş örgü kıyafetler var. Anime karakterlerine hafif ama kasıtlı bir benzerlik gösteren renkli saç tokaları ve yüz pirsing'leri de e-kız görünümünün parçası olabilir.
E-GİRL TERİMİ NASIL DOĞDU ve NASIL DEĞİŞTİ?
Daha önce belirtildiği gibi, e-girl her zaman bugünkü gibi ironik bir kimlik değildi. Kelimenin Urban Dictionary'deki ilk tanımları erkekleri “havalı kadın” kişiliklerine çekmek için video oyunu oynayan kadınlara işaret ediyordu. BuzzFeed muhabiri Lauren Strapagiel “Kısaca, hobilerini paylaşan kadınların zamanları ve enerjileri için çarpıştığı fantezisiyle yaşayan erkeklerin türettiği kadın düşmanı bir hakaret” diyor.
Bununla birlikte son yıllarda ve TikTok'un popülaritesinin artmasıyla ergenlik çağındaki çocuklar, binlerce takipçileriyle kanıtladıkları gibi, bu ismi ve etiketi kendi popülerliklerinin açık bir göstergesi olarak benimsedi. Instagram'da "egirl" hashtagiyle arattığınızda, 600 binden fazla paylaşımla karşılaşabilirsiniz. Trendin başladığı söylenen TikTok'ta, e-girl'e dönüşümlerini anlattığı sayısız video var.
Terim hakaret olarak doğmuş olsa da, genç kadınlar bu kimliği kucaklamayı başarmış ve hem havalı hem de imrenilecek bir karaktere dönüştürmüştü.
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