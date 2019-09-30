İnternet trendlerinin en yenisi: E-girl

Bütün bir neslin internetle büyümesinin ardından lise tarzları internet fenomeni olmaya başladı ve yepyeni bir grup alt-kültür oluştu. Hipster'ların yerine VSCO kızları geçti, eskiden birinin "scene" ya da "emo" olduğunu söylemenin kriterleri de artık "e-girl" için kullanılıyor.

İnternet sözlüğü büyüdükçe yeni kavramlara yetişmek zor olabilir. İşte "e-girl" hakkında bilmeniz gereken her şey...

E-GİRL NEDİR?

Neredeyse tamamen internette yaratılan ve hayat bulan e-girl ismi de yalnızca “elektronic girl”ün kısaltılmış bir versiyonu. Bu alt-kültür tipik olarak gençlerden yahut biraz yaşlı olanlardan oluşuyor. Bunlar canlı yayın için Twitch, online bir karakter oluşturmak adına da Instagram, Discord ve tabii ki TikTok kullanarak internette çok fazla vakit harcayan kişiler olarak tanımlanabilir.

Ancak VSCO kızları doğayı ve dostluk bilekliklerini çağrıştırsa da, e-girl 2000'li yılların “scene” trendine daha çok benziyor. Birini e-girl yapan özelliği tam olarak belirlemek zor olsa da, renkli saçlara, ağır makyajlara yahut video oyunlarına, meme'lere veya anime'lere duyulan ilgi tipik özellikleri arasında gösterilebilir. İlginç bir şekilde bu terim sahip olduğu olumsuz çağrışımı, kendini böyle tanımlayanların bu terimi ironik bir biçimde benimsemesiyle yakın zamanda kaybetti.