İnternette yok satıyor! Tadına bakan bir daha sipariş ediyor

Domatesten salça ve turşu da üreten yöredeki kadınlarına ekmek kapısı haline gelen işletmede üretilen ürünlerden en dikkat çekicisi ise domates reçeli. Iğdır'ın verimli topraklarında üretilen domatesler, doğa köyüne getirilip burada çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tadına ender rastlanır bir lezzet haline geliyor.

İlk domates reçelini üretmeye başladıklarında duyanların şaşırdığını anlatan Yıldız, "Bu reçeli bir kez tadan bir daha vazgeçemiyor. Iğdır'da yıllardır domates ekiliyor, salçası, turşusu ve konservesi yapılıyor, yemeklerde kullanılıyor. Biz de buna bir fark katarak reçelini yaptık. Biz bunu yaptıktan sonra domates reçeli çok beğenildi ve çok tutuldu. Domatesi reçel olarak değerlendirdik, biz de kazandık, çiftçimiz de kazandı." dedi.

Aynı işletmede çalışan kadınlardan Muhabbet Sinay da kendi bahçelerinden topladıkları domatesleri de kurutmak ya da salça yapmak yerine reçel olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Önce haşlayıp belirli aşamalardan geçirdiğimiz domatesleri sonunda şerbetle kaynatarak reçel haline getiriyoruz. Önceleri domatesten hiç bu şekilde faydalanmadık, bu yıl ilk kez farklı bir lezzet olarak reçelini yaptık." diye konuştu.

'DOMATESİN REÇELİ OLUR MU DİYENLER TADINCA ÇOK BEĞENİYOR'

Iğdır domatesinden çok fazla ürün üretildiğini ama reçel üretiminin ilgi çekici olduğunu aktaran Sinay, şunları kaydetti:

"Iğdır'ın ekonomisinde önemli yeri olan domatesi farklı bir tatla değerlendirerek ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. 'Domatesin reçeli mi olur?' diyen insanların bu reçeli tattıklarında çok beğendiklerini gördük. Aldığımız olumlu tepkiler hoşumuza gidiyor, bu nedenle domates reçelinden oldukça fazla üreterek satışa hazırladık."



