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İnternette yok satıyor! Tadına bakan bir daha sipariş ediyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 06.11.2020 14:35 | Son Güncelleme:
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İnternette yok satıyor! Tadına bakan bir daha sipariş ediyor

Iğdırda kurulan doğa köyünde birbirinden farklı lezzetler yer alıyor. Onlardan biri de domates reçeli! Tuzlu yemeye alıştığımız domatesten tadına doyum olmaz bir reçel ürettiler. Doğa köyünde üretilen bu reçeller, yurdun dört bir yanından talep görüyor.

"Doğu'nun Çukurova'sı" olarak nitelendirilen Iğdır'da en fazla üretilen ürünlerden olan domates, kadınların hünerli ellerinde reçele dönüşüyor. Kente bağlı Küllük köyündeki 45 dönümlük arazide kurulan "Aras Doğa Köyü" isimli işletmede yörenin eski lezzetleri geçmişteki yöntemlerle üretilip gün yüzüne çıkartılarak satılıyor.

Domatesten salça ve turşu da üreten yöredeki kadınlarına ekmek kapısı haline gelen işletmede üretilen ürünlerden en dikkat çekicisi ise domates reçeli. Iğdır'ın verimli topraklarında üretilen domatesler, doğa köyüne getirilip burada çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tadına ender rastlanır bir lezzet haline geliyor.

DOMATES REÇELİ YOK SATIYOR

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Üretilen ürünlerin birçoğuna Iğdır'ın yanı sıra yurdun farklı kentlerinden yoğun talep gelirken, domatesten reçel yapıldığını duyan vatandaşlar da bu reçele ayrı ilgi gösteriyor. E-ticaret üzerinden satışı yapılan domates reçeli adeta "yok" satıyor.

Domates reçelini üreten kadınlardan Çiğdem Yıldız, domates reçelinin oldukça lezzetli ve ilgi gören ürün olduğunu söyledi.

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İlk domates reçelini üretmeye başladıklarında duyanların şaşırdığını anlatan Yıldız, "Bu reçeli bir kez tadan bir daha vazgeçemiyor. Iğdır'da yıllardır domates ekiliyor, salçası, turşusu ve konservesi yapılıyor, yemeklerde kullanılıyor. Biz de buna bir fark katarak reçelini yaptık. Biz bunu yaptıktan sonra domates reçeli çok beğenildi ve çok tutuldu. Domatesi reçel olarak değerlendirdik, biz de kazandık, çiftçimiz de kazandı." dedi.

Aynı işletmede çalışan kadınlardan Muhabbet Sinay da kendi bahçelerinden topladıkları domatesleri de kurutmak ya da salça yapmak yerine reçel olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Önce haşlayıp belirli aşamalardan geçirdiğimiz domatesleri sonunda şerbetle kaynatarak reçel haline getiriyoruz. Önceleri domatesten hiç bu şekilde faydalanmadık, bu yıl ilk kez farklı bir lezzet olarak reçelini yaptık." diye konuştu.

'DOMATESİN REÇELİ OLUR MU DİYENLER TADINCA ÇOK BEĞENİYOR'

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Iğdır domatesinden çok fazla ürün üretildiğini ama reçel üretiminin ilgi çekici olduğunu aktaran Sinay, şunları kaydetti:

"Iğdır'ın ekonomisinde önemli yeri olan domatesi farklı bir tatla değerlendirerek ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. 'Domatesin reçeli mi olur?' diyen insanların bu reçeli tattıklarında çok beğendiklerini gördük. Aldığımız olumlu tepkiler hoşumuza gidiyor, bu nedenle domates reçelinden oldukça fazla üreterek satışa hazırladık."


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