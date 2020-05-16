YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. İnternetteki videolardan esinlenip kurdukları düzenekle Gökçeada'nın maske ihtiyacını karşılıyorlar

İnternetteki videolardan esinlenip kurdukları düzenekle Gökçeada'nın maske ihtiyacını karşılıyorlar

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında Gökçeada'nın ihtiyacı olan cerrahi maskelerin üretimini üstlenen Halk Eğitim Merkezinde çalışmalar aralıksız sürüyor - Gökçeada Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Konyar: - "Nasıl işi kolaylaştırabiliriz konusunda yöntem ararken bazı videolar izledik. İnternetten izlediğimiz videolar sayesinde kendi sistemimizi kurduk. Günlük daha önce 1000, 1200 olan üretimimiz bu sayede 3000 seviyesine yükseldi"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) unvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kendi sistemlerini kurup 50 bin maske üretti.

Toplumun her kesiminden gönüllülerin yer aldığı üretim seferberliğine Gökçeada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de katıldı. Türkiye'de 11 Mart'tan itibaren açıklanan salgın tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta üretime geçen kurum, kendi bünyesinde geliştirdiği sistemle maske üretiminin zorlu kısmını kolay hale getirip günlük üretim kapasitesini zamanla 3 kat artırdı.

Kurum yöneticileri ve usta öğreticilerin internetten izleyerek geliştirdikleri sistem, eski bir sehpa ayağı ve birkaç çubuğun yardımıyla çalışıyor. Ayak üzerine yerleştirilen özel bezler, hazırlanan katlama çubuklarının arasından geçip dikim masasına, ardından tel montajına, buradan da kulak lastiklerinin takıldığı ve diğer dikim işlemlerinin yapıldığı odalara aktarılıyor.

Gökçeada Kaymakamlığının temin ettiği malzemeleri kullanarak normal üretimde özel makineler ile gerçekleştirilen sistem sayesinde 45 günde 50 bin maske üreten merkez, ilçenin tüm ihtiyacını karşıladı.

- "Gönüllülerin desteğiyle üretime devam ediyoruz"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri sistem sayesinde maske üretiminde üstün bir başarı elde ettiklerini söyledi. Çalışmalara usta öğreticilerin kontrolünde adada yaşayan 5 gönüllü kadının desteğiyle devam ettiklerini belirten Konyar, "Kaymakamımız Ender Faruk Uzunoğlu tüm kurum müdürleriyle bir toplantı yaptı, bu işe el birliğiyle sahip çıkılması gerektiğini anlattı. Biz de kurum olarak kolları sıvadık, 45 günde 50 bin adetlik üretim rakamına ulaştık." dedi.

Konyar, üretilen maskelerin adadaki ihtiyacın tümüne cevap verebilecek miktarda olduğunu dile getirdi. Üretimi, adada yaşayan ve hiçbir ücret talebinde bulunmayan 5 gönüllü kadının desteğiyle sürdürdüklerini aktaran Konyar, şöyle devam etti:

"Sağ olsunlar Gökçeada'da yaşayan arkadaşlarımız, bu süreçte bizlerin yanında olduğunu ve üretime destek verebileceklerini ilettiler. Şu anda 5 bayanın desteğiyle sürece devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde aslında biz Türk kadınının cefakar desteğini bir kez daha burada görmüş olduk çünkü onların desteği üretim sathına önemli katkılar sunuyor. Allah razı olsun."

- "Kendi sistemimizi geliştirdik"

Ercan Konyar, bu süreçte işlerin hızlı ilerleyebilmesi için farklı yöntemlere başvurup kendi sistemlerini geliştirdiklerini belirtti. Maske ürettikleri sistem hakkında bilgi veren Konya, şunları kaydetti:

"Daha önce konfeksiyon atölyeleri konusunda deneyimi olan öğretmen arkadaşımız Mehmet Yıldırım, bu işin en zor kısmının katlama safhası olduğunu söyledi. Nasıl işi kolaylaştırabiliriz konusunda yöntem ararken bazı videolar izledik. İnternetten izlediğimiz videolar sayesinde kendi sistemimizi kurduk. Günlük daha önce 1000, 1200 olan üretimimiz bu sayede 3000 seviyesine yükseldi. Sistem çok kolay çalışıyor; bez topları sehpa ayağının üzerinde dönüyor, katlama kısımları için hazırladığımız tahta çubukların üzerine geliyor, burada dikiş makinesi ile ilk dikim yapılıyor ardından diğer bölümlere aktarım yapıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Isparta’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Isparta’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Kütahya'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

Çanakkale Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:51
Öğle
13:16
İkindi
17:10
Akşam
20:31
Yatsı
22:08

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Ata Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Eda Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Yeni Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çan’da 23 Nisan coşkusu

Çan’da 23 Nisan coşkusu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çan’da tayini çıkan savcı ve hakimlere veda yemeği

Çan’da tayini çıkan savcı ve hakimlere veda yemeği

En Güzel Çiçekli Balkonlar Seçildi

En Güzel Çiçekli Balkonlar Seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.