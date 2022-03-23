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İnternetten dolandırıcılıkla suçlanan 2 sanığa hapis cezası

23.03.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetten dolandırıcılıkla suçlanan 2 sanığa hapis cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, internette sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Mustafa T. katılırken, sanık Murat T. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanıklar, beraat kararı verilmesini, aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Murat T. ve Mustafa T'yi "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis ve 2 bin 400'er lira adli para cezasına çarptırdı.

- İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, İzmit'te yaşayan S.T'nin, 2017'de bir internet sitesinde satılık dron ilanı veren kişiyle iletişime geçtiği, anlaşma yaptıktan sonra verilen hesaba 1450 lira yatırdığı belirtiliyordu.

İddianamede, dron kendisine ulaşmayınca dolandırıldığını anlayan S.T'nin suç duyurusunda bulunması üzerine açılan soruşturma kapsamında paranın yatırıldığı hesabın sahibi Mustafa T'nin ifadesinde, hesap bilgilerini bir yerden para geleceğini söyleyen çocukluk arkadaşı Murat T'ye verdiğini, daha sonra hesabına yatan parayı çekip arkadaşına verdiğini, bunun karşılığında da 200 lira aldığını söylediği anlatılıyordu.

UYAP sorgusu sonucu Murat T. hakkında internetten dolandırıcılık suçundan 200'den fazla soruşturma ve davanın bulunduğu tespit edildiği aktarılan iddianamede, eylem ve fikir birliği içerisinde kendilerinde olmayan dron hakkında sahte ilan veren sanıkların "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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