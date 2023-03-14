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İnternetten sahte kiralık ev ilanı vererek depremzedeyi dolandırdıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

14.03.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden sahte kiralık ev ilanı vererek bir depremzedeyi dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı.

Depremzede E.K, Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bir internet platformu üzerinden verilen sahte kiralık ev ilanıyla 4 bin lirasının dolandırıldığını ihbar etti.

Cumhuriyet Başsavcılığının "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen polis, sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.O.Y. ve Y.A'nın Mersin'de olduklarını tespit etti.

Şüpheliler, Mersin'de 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı, suçta kullandıkları değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sivas

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