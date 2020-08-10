YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. İnternetten üzerinden hasarlı araç dolandırıcılığı şüphelisine hapis istemi

İnternetten üzerinden hasarlı araç dolandırıcılığı şüphelisine hapis istemi

ADANA HABERLERİ  | 10.08.2020 14:42 | Son Güncelleme

İnternetten üzerinden hasarlı araç dolandırıcılığı şüphelisine hapis istemi

Adana'da hasarlı araç satışı bahanesiyle bir kişiyi 11 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık M.Y'yle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli M.Y. hakkında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur A.H'nin oto kaporta tamiri işi yaptığı ve internet sitesinde M.Y'ye ait hasarlı bir otomobil ilanı görmesi üzerine şüpheliyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Müştekinin, M.Y. adına verilen banka hesabına, hasarlı araç için 11 bin lira gönderdiği aktarılan iddianamede, buna karşın aracın teslim edilmediği ve M.Y'nin iletişimi kestiği ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanık M.Y. ise ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık M.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Adana Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:44
Öğle
12:49
İkindi
16:35
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Biricik Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Güneş Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çete lideri yakayı ele verdi

Çete lideri yakayı ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.