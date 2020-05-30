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İntihar eden kişiye verdikleri parayı başkalarından tehditle isteyen tefecilik suçu şüphelileri tutuklandı

ANKARA HABERLERİ  | 30.05.2020 08:42 | Son Güncelleme

İntihar eden kişiye verdikleri parayı başkalarından tehditle isteyen tefecilik suçu şüphelileri tutuklandı

Ankara'da intihar eden kişiye verdikleri parayı tehditle başka kişilerden isteyen tefecilik suçu şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da faaliyet gösteren bir sağlık kliğini sahibi T.G, çalışanları M.B. ile G.Ç. ve eczacılık yapan U.G. iki kişi tarafından ölümle tehdit edildi.

Bunun üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, tehdit edenlerin F.Ö. ve T.T'nin olduğunu, şüphelilerin tefecilik yaptığını belirledi.

Zanlılar, ilaç alım-satım işi yapan E.E'ye tefecilik amacıyla yaklaşık 700 bin lira verdikleri ve E.E'nin 5 Mayıs'ta intihar etmesi üzerine bu parayla ilgili olarak aynı sektörde faaliyet gösteren ancak E.E. ile bir bağlantısı bulunmayan T.G, M.B, G.Ç. ve U.G'yi telefonla tehdit etti.

T.G'nin sağlık kliğine gelen ve burada kendilerinin "bir suç örgütüne mensup olduklarını" söyleyen şüpheliler, buradaki kişilerden E.E'ye verdikleri 700 bin lirayı 1 milyon lira olarak istedi.

Zanlıların, sağlık kliniğindeki kişileri bu parayı vermedikleri takdirde zarar vermekle, öldürmekle ve iş yerlerinde çatışma çıkarmakla tehdit ettikleri belirlendi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli F.Ö ve T.T'yi, T.G'nin sağlık kliniğinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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