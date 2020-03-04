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İntihar girişiminde bulunan üniversiteli yaşam mücadelesi veriyor

GİRESUN HABERLERİ  | 04.03.2020 21:45 | Son Güncelleme

Giresun’da kaldığı yurdun 5.

Giresun’da kaldığı yurdun 5. katından atlayan üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ö.O. adlı üniversite öğrencisi kaldığı yurdun 5. katından atlayarak ağır yaralandı. Ö.O’yu öğrenciler ve yetkililer, kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genç kızı, ambulansla Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ö.O’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis olay yerinde inceleme başlattı.
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencisi Ö.O’nun daha önce lösemi hastalığı geçirdiği ve bir süre önce yine bu hastalığının nüksettiği ifade edildi.

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