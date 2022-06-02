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İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

02.06.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İntihar girişimini izlemek isteyen sürücülerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi izlemeye çalışan sürücülerin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Deniz Alayı mevkisinde inşaat halindeki 6 katlı binaya çıkan kişi, intihar girişiminde bulundu. Caddeden geçen sürücüler, intihar girişimini izlemeye çalıştıkları sırada 5 otomobilin karıştığı, zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 4 sürücü hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İntihar girişiminde bulunan O.E. de polisin ikna çalışması sonucu binadan indirildi.

Ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlandı.

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