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İntihara kalkışan genç D100’ü trafiğe kapattı

17.05.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 kara yolu üzerinde köprüye çıkarak intihara kalkışan genç sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.

Ekipler tarafından intihar etmesi önlenen gencin köprüden indirilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 kara yolu Çorum Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kara yolu üzerindeki köprünün demir parmaklıklarından sarkan E.K., intihara kalkıştı. Genci gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, D100 kara yolunu, önlem amacı ile trafiğe kapattı. Ekipler, E.K.’nin ikna edilmesi için çalışma başlattı. Polis ekipleri, uzun süre ikna etmeye çalıştıkları genci, dikkatsizliğinden faydalanarak yakaladı. Polis ekipleri tarafından köprüden indirilen genç, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gencin köprüden indirilmesinin ardından D100 kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

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