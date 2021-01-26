Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında “İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı” gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda “İntiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması” hedefleri yer almakta olup intiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar önem arz ediyor.

Bu kapsamda Aydın’da intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığı’nda “İntiharı Önleme İl Kurulu” toplantısı yapıldı. Toplantı Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda “Tamamlanmış İntihar ve İntihar Girişimlerindeki Mevcut Durum” ve “Umut Yaşam Destek Merkezi” tanıtım ve faaliyetlerini içeren sunum gerçekleştirildi.

Kurul üyelerinin değerlendirmeleri, görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.



