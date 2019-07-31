Into the Wild filmine özendi hayatından oldu

Gerçek bir hayat hikayesinden önce kitaba daha sonra da beyaz perdeye uyarlanan Into the Wild filmiyle ünlenen terk edilmiş otobüse ulaşmak isteyen yeni evli bir kadın, Alaska’daki nehirde akıntıya kapılarak boğuldu.

Belaruslu 24 yaşındaki Veramika Maikamava ve kocası Piotr Markielau, doğada uzun bir yolculuğa çıkan Christopher McCandless’ın 1992’de öldüğü otobüse doğru gidiyordu. Eyalet polisinin yaptığı açıklamaya göre, Healy yakınındaki Stampede Trail boyunca uzanan Teklanika nehrini geçmeye çalışan çiftten, kadının suyun altında kaldığını söyledi. Markileau akıntıya kapılan karısını kısa sürede sudan çıkardığını ancak kadının çoktan hayatını kaybettiğini söyledi.

Christopher McCandless’in hikayesi

Christopher McCandless, 1990 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra üzerindeki tüm kimlikleri yakmış ve bankadaki 20.000 doların üstündeki tüm parasını hayır kurumlarına bağışlayarak ortadan kaybolmuştu. Ailesi ve arkadaşlarına haber vermeden yola çıkan Supertramp, otostop ile tüm Amerika'yı dolaşmış. Kano ile Meksika'ya geçiş yapmış ve uzun süredir hayalini kurduğu Alaska'ya doğru yola çıkmıştı.