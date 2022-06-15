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INVAMED, EVC kongresinde 1.400'den fazla damar cerrahı ile buluştu

15.06.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

INVAMED; arteriyel, venöz, vasküler erişim ve kardiyovasküler branşlarında geliştirdiği sağlık çözümlerini European Vascular Course'de katılımcıları ile bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın dört bir yanından 1.400'den fazla damar cerrahı, kendi alanlarındaki uzmanlardan eğitim almak için Hollanda'nın Maastricht kentinde 25. kez düzenlenen European Vascular Course (EVC) kongresine katıldı.

INVAMED açıklamasına göre, katılımcıların vasküler ve endovasküler prosedürlerde tıbbi bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulduğu kongre; cerrahi anatomi, teşhis, karar verme, simülasyon, açık ve endovasküler teknikler ve ekip eğitimi de dahil olmak üzere 300'den fazla çalıştaya ev sahipliği yaptı.

INVAMED; arteriyel, venöz, vasküler erişim ve kardiyovasküler branşlarında geliştirdiği sağlık çözümlerini damar hastalıkları alanında organize edilen en önemli kongrelerden biri olan EVC'de katılımcılar ile buluşturdu.

Dünya çapında hastalar için tedavi sonuçlarının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için AR-GE çalışmalarını aktif olarak sürdüren INVAMED, arteriyel, venöz, vasküler erişim ve kardiyovasküler alanlarında düzenlediği davetli dersler ve interaktif vaka tartışmalarından oluşan bilimsel programlar ile gündemdeydi.

Davetli 123 derse ek olarak, düzenlenen 300'den fazla atölye çalışması, ustalık sınıfı ve uygulamalı eğitim oturumlarının yer aldığı etkinlikte INVAMED üretim kampüsünde geliştirilen en güncel tedavi çözümleri, alanında uzman kişiler tarafından yönetilen grup çalışmalarıyla etkileşimli vaka tartışmalarına konu oldu.

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