YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Invamed,19. Dünya Fleboloji Kongresi'nde yerini aldı

Invamed,19. Dünya Fleboloji Kongresi'nde yerini aldı

14.09.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Invamed Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç: - "Yerli firmalarımızın hemen hemen hepsi burada. Bizler de çalışmalarımızı elimizden geldiğince doğru şekilde, bilimsel kaynaklarla anlatmaya çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) – Invamed, Uluslararası Fleboloji Birliği (UIP) tarafından düzenlenen 19. Dünya Fleboloji Kongresi’nde yerini aldı.

Invamed 19. Dünya Fleboloji Kongresi’nin diamond sponsoru olarak kongre kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kongrede konuşan Invamed Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, kongreye yerli sanayiciler ve üreticiler olarak Türkiye’nin yerli üretmiş olduğu ürünleri anlatmak üzere dahil olduklarını söyledi.

Uluslararası anlamda seçimle yapılması nedeniyle Türkiye’de yapılan ilk cerrahi kongre olduğunu belirten Dinç, "Özellikle kalp ve damar cerrahisinde yaptığımız girişimsel işlemleri dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak varis tedavisinin, dünyada en çok ikinci ölüm sebebi olan akciğer embolisinin tedavi yöntemlerinin konuşulduğu bir kongre.

Bunlar artık ülkemizde yerli imkanlar ile üretilebiliyor. Yerli firmalarımızın hemen hemen hepsi burada. Bizler de çalışmalarımızı elimizden geldiğince doğru şekilde, bilimsel kaynaklarla anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Geçmişte hastaların varis ameliyatı olduktan sonra en az 3 gün hastanede yatmak zorunda kaldığını aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Varis ameliyatında damarlar tamamen dışarı çıkarılıyordu ama geldiğimiz noktada sadece iğne deliğiyle robotik olarak, herhangi bir anestezi uygulamadan hastayı yoğun bakıma almadan varisler artık tedavi edilebiliyor. Bu ülkemizde gerçekleştirilen ürünle yapılıyor. Bugün bu kongrenin konusu olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ürünleri bilim insanlarımız, yerli üreticilerimiz ve üniversitelerimiz sayesinde üretir hale geldik.

Burada 50’nin üzerinde ülke var ve burada üretilen ürünlerimiz 'Made in Türkiye' markasıyla ihracatı yapılıyor. En doğru şekilde Türk hekimlerimiz tarafından bilimsel kaynaklar ile anlatılıyor. Yerli üretimin de ülkemizde oluşması için bizleri heveslendiren kalp damar cerrahlarına teşekkür ediyoruz."

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt da dünyanın en büyük varis ve damar hastaları kongresinin İstanbul’da düzenlendiklerinden dolayı büyük onur duyduklarını kaydetti.

Kongreye 5 kıta 56 ülkeden katılımcı olduğunu ifade eden Bozkurt, "Katılımcılarla bilimsel verileri konuşarak paylaşım yapıyoruz. Şu an itibarıyla 1.740 katılımcı var kongreye bunların 400’ü Türk geriye kalan ise yabancı. Bu kongrede varis ve damar hastalıkları hakkında her şey konuşuluyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylemİstanbul'da özel halk otobüsü işletmecilerinden eylem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:
Trabzonspor-Kızılyıldız maçına doğruTrabzonspor-Kızılyıldız maçına doğru

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:24
Yatsı
20:45
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.