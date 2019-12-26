SPOR
  4. Ioannis Sfairopoulos: Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi

Ioannis Sfairopoulos: Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 26.12.2019 23:00 | Son Güncelleme

Maccabi FOX Tel Aviv Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes’in gösterdiği performanstan ötürü galibiyeti hak ettiğini belirterek, Efes’in her anlamda kendilerinden iyi oynadığını söyledi.

Ioannis Sfairopoulos: Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi

THY Euroelague’in 16. haftasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Anadolu Efes’e 99-79 yenildi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Maccabi Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, "Efes’i galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Onlar bizden daha iyi oynadı. Özellikle ikinci yarıdaki performansıyla galibiyeti hak ettiler. İkinci yarıdaki performansları galibiyeti perçinledi. İlk periyoda iyi başladık. İkinci periyottan itibaren oyuna karşı ritmimiz düştü. İkinci periyotta 6 top kaybı yaptık. Üçüncü periyot maçın en kötü zamanıydı, 32 sayı yedik. Savunmada kötüydük. Üçüncü periyotta her şeyimizi ortaya koymalıydık. Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi. 99 sayı buldular. Geçtiğimiz sezondan birlikte oynayan oyuncuları vardı. Kadro kalitesi de çok iyi seviyede. Biz bugün geçen yılın finalistine 79 sayı atamayı başardık. Anadolu Efes’e bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum" diye konuştu.

(İHA)

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldiBursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa VoleyVoleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maccabi Fox Tel Aviv Ioannis Sfairopoulos anadolu efes THY Euroelague

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Beşiktaş'ta çifte şok

Beşiktaş'ta çifte şok

Cengiz Ünder baba ocağında

Cengiz Ünder baba ocağında

Yusuf Yazıcı'dan EURO 2020 cevabı

Yusuf Yazıcı'dan EURO 2020 cevabı

''Firavun varsa Musa da var''

''Firavun varsa Musa da var''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anadolu Efes son saniyede yıkıldı!

Anadolu Efes son saniyede yıkıldı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ergin Ataman'a şok tepki

Ergin Ataman'a şok tepki

Shane Larkin tarih yazdı!

Shane Larkin tarih yazdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ioannis Sfairopoulos: Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi

'Anadolu Efes her anlamda bizden çok iyiydi'

Ergin Ataman: Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi

'Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi'

Anadolu Efes-Maccabi FOX: 99-79 (THY Avrupa Ligi)

Efes, Maccabi'yi ezip geçti

Ergin Ataman, Maccabi maçının şifresini verdi

Ataman'dan Maccabi maçını şifresi

Fenerbahçeli Jan Vesely, on yılın en iyilerine aday

Fenerbahçeli yıldız on yılın en iyilerine aday

THY Avrupa Ligi'nde çifte kayıp

THY Avrupa Ligi'nde çifte kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.