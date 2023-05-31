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İOKBS BAŞVURU 2023: MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? Bursluluk sınavı ne zaman?

31.05.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOKBS başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlandı. Yapılan açıklamada İOKBS başvuruları için son gün 16 Haziran olarak belirtildi. Peki, bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? Bursluluk sınavı ne zaman? 4, 5, 6, 7, 8, Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınava ilişkin detaylar haberimizde. İşte; İOKBS başvuru ekranı...

İOKBS BAŞVURU 2023: MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? Bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre İOKBS başvuru işlemleri 16 Haziran Cuma günü sona erecek .İşte bursluluk sınavının tarihi...

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Bursluluk sınavı başvuruları 29 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Bursluluk sınavı son başvuru tarihi ise 16 Haziran Cuma olarak açıklandı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü uygulanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

İşte bursluluk sınavı başvuru şartları:

"Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL'yi geçmemesi gerekir.Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır."

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