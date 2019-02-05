iOS 12.1.4 için geri sayım başladı

Apple, iOS 12.1 güncellemesi ile grup FaceTime özelliğini kullanıma sunmuştu. Oldukça beğeni toplayan grup FaceTime özelliği maalesef ki iOS 12.1.3 sürümü ile Apple tarihinin en kritik güvenlik açığına neden olmuştu.

iOS 12.1.3 yüklü iPhone modelerinde grup FaceTime özelliğinde yaşanan güvenlik açığından dolayı iPhone’lar dinlenebiliyordu. 10 saniye bile sürmeyen oldukça kolay bir yöntem ile iPhone’un dinlenmesinin ardından, Appleg rupFaceTime servisini devredışı bırakmıştı.

Cupertinolu teknoloji devi yaşanan bu güvenlik açığından dolayı özür diledi ve bu açığın en kısa sürede kapatılacağını müjdeledi. Bu hafta içerisinde gelecek olan küçük çaplı güncelleme ile kapatılacak olan bu açık, şimdilik büyük bir sorun teşkil etmiyor.

Çünkü Apple sorunun kaynağını devredışı bıraktı. Ancak bu hafta içerisinde iOS 12.1.4 çıktığında hala iOS 12.1.3 sürümünü kullananlar için nasıl bir güvenlik tedbiri alınacak bilinmiyor.

Çünkü yeni güncelleme çıktığında grup FaceTime özelliğinin servisi tekrardan aktif edilecek. Bu belirsizlikten dolayı; eğer iPhone’unuzun dinlenmesini istemiyorsanız güncelleme çıktığında direkt yüklemenizde fayda var.

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