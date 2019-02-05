iOS 13 alacak olan modeller

Apple, iOS 12 güncellemesi iPhone 5s ve sonrası modellerine sunarak büyük beğeni toplamıştı. 5. yılını deviren cihazlarına bile güncelleme sunan Apple, iOS 13 ile artık bu politikasından vazgeçecek gibi görünüyor.
Bildiğiniz gibi Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 19 etkinliğinde Cupertinolu firma karşımıza iOS 13 ile çıkacak. Peki, iOS 13 güncellemesi hangi iPhone ve iPad modellerine gelecek?
Bugün gelen söylentilere göre; iOS 13 güncellemesi artık yeni nesil cihazları destekleyecek. iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleri iOS 13 güncellemesinden mahrum kalacak.
iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air ve iPad Air 2 de iOS 13 ile tanışmayacak olan iPad modelleri olacak. Ayrıca iPod touch 6. nesil modeli de bu güncellemeyi almayacak.
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xr
iPhone Xs
iPhone Xs Max
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iOS 13 güncellemesi ile karanlık tema, her zaman çık ekran ve yeni arayüz tasarımı gibi yeniliklerin gelmesi bekleniyor. Bakalım Cupertino merkezli firma iOS 13 ile beklentileri karşılayabilecek mi?
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