YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İPA VE İTÜ Arı Teknokent iş birliğinde öğrenci festivali yapılacak

İPA VE İTÜ Arı Teknokent iş birliğinde öğrenci festivali yapılacak

06.10.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"First Hand’22 Deneyim Festivali", İstanbul Planlama Ajansı ve İTÜ Arı Teknokent iş birliği ile İPA Kampüs'te yapılacak

İSTANBUL (AA) - Tasarım festivali "First Hand'22 Deneyim Festivali", 14-15-16 Ekim’de İstanbul Planlama Ajansı ve İTÜ Arı Teknokent iş birliği kapsamında, gençlerin yaşadıkları kent üzerine düşünmeleri ve çözüm üretmelerine alan açmak için tasarlanan İPA Kampüs'te gerçekleştirilecek.

İTÜ Arı Teknokent açıklamasına göre, "First Hand’22 Deneyim Festivali" İstanbul Planlama Ajansı ve İTÜ Arı Teknokent iş birliğiyle düzenlenecek.

Türkiye'nin teknoloji gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen İTÜ ARI Teknokent, bu kez deneyim ve etkileşim kavramlarını ele alan festivale katkılarını sunacak.

"Deneyim ve Etkileşim" kavramlarının odağında gerçekleşecek olan festival, katılımcıları kavramların peşinden sürükleyerek öğrenmenin temeline inmeyi amaçlıyor.

Tasarım ve mimarlığa ilgi duyan, her bireyin etkileşim ve deneyimleme sonrasında bir diyalog kurmasının amaçlandığı festival, katılımcıları sektörün yetkin temsilcileri ile buluşturacak. Festival kapsamında "Zamanın Ötesinde Metaverse", "Sınırlarını Aşan Tasarım Çizgileri" gibi konu başlıkları, deneyimli isimlerin bir araya geleceği sanat ve tasarım odaklı panellerde işlenecek.

Toplumun her kesiminden tasarım ve mimarlığa ilgi duyanları buluşturmayı hedefleyen festival kapsamında, 100'ü aşkın konuşmacı ile çok sayıda panel ve atölye çalışması yapılacak. Açık havada düzenlenecek festivalde, performans alanı, sergiler, stant alanları, kolektif mola ve interaktif deneyim alanları bulunacak.

Festivalin açılışı, video sunum ve DJ performansı ile başlayıp "Global Tasarımcılar: Başlangıç", "Sanat ve Tasarımda Dönüşüm Çağı" panelleri ve Taner Çağlı'nın katılacağı konser alanındaki panel ile devam edecek. Kokteyl ve alan gezisinin ardından "Büyük Açılış Programı" ve "Festival Lansmanı" gerçekleşecek. Lansman sonrası açılış gösterileri kapsamında talk show, caz korosu performansı ve konser ile festivalin ilk günü son bulacak.

15 ve 16 Ekim'den itibaren gün boyu farklı disiplinlerden alanında deneyimli konuklarla interaktif konuşmalar, atölyeler ve paneller gerçekleşecek. Konser, 15 Ekim'de noktalanırken, 16 Ekim'de film gösterimi ile festival sona erecek.

İPA Kampüs, alan içi etkinliklerinde Bien Seramik, Decathlon, Redbull iş birliği ile 15’i aşkın girişimci ve tanıtım standına, İTÜ Çekirdek ve Zemin İstanbul bünyesinden 30'dan fazla kuruma ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandıMaltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Edirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildiEdirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildi
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağıFIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
Anahtar Kelimeler:
itü arı teknokent

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:57
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.