İPA VE İTÜ Arı Teknokent iş birliğinde öğrenci festivali yapılacak

İSTANBUL (AA) - Tasarım festivali "First Hand'22 Deneyim Festivali", 14-15-16 Ekim’de İstanbul Planlama Ajansı ve İTÜ Arı Teknokent iş birliği kapsamında, gençlerin yaşadıkları kent üzerine düşünmeleri ve çözüm üretmelerine alan açmak için tasarlanan İPA Kampüs'te gerçekleştirilecek.

İTÜ Arı Teknokent açıklamasına göre, "First Hand’22 Deneyim Festivali" İstanbul Planlama Ajansı ve İTÜ Arı Teknokent iş birliğiyle düzenlenecek.

Türkiye'nin teknoloji gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen İTÜ ARI Teknokent, bu kez deneyim ve etkileşim kavramlarını ele alan festivale katkılarını sunacak.

"Deneyim ve Etkileşim" kavramlarının odağında gerçekleşecek olan festival, katılımcıları kavramların peşinden sürükleyerek öğrenmenin temeline inmeyi amaçlıyor.

Tasarım ve mimarlığa ilgi duyan, her bireyin etkileşim ve deneyimleme sonrasında bir diyalog kurmasının amaçlandığı festival, katılımcıları sektörün yetkin temsilcileri ile buluşturacak. Festival kapsamında "Zamanın Ötesinde Metaverse", "Sınırlarını Aşan Tasarım Çizgileri" gibi konu başlıkları, deneyimli isimlerin bir araya geleceği sanat ve tasarım odaklı panellerde işlenecek.

Toplumun her kesiminden tasarım ve mimarlığa ilgi duyanları buluşturmayı hedefleyen festival kapsamında, 100'ü aşkın konuşmacı ile çok sayıda panel ve atölye çalışması yapılacak. Açık havada düzenlenecek festivalde, performans alanı, sergiler, stant alanları, kolektif mola ve interaktif deneyim alanları bulunacak.

Festivalin açılışı, video sunum ve DJ performansı ile başlayıp "Global Tasarımcılar: Başlangıç", "Sanat ve Tasarımda Dönüşüm Çağı" panelleri ve Taner Çağlı'nın katılacağı konser alanındaki panel ile devam edecek. Kokteyl ve alan gezisinin ardından "Büyük Açılış Programı" ve "Festival Lansmanı" gerçekleşecek. Lansman sonrası açılış gösterileri kapsamında talk show, caz korosu performansı ve konser ile festivalin ilk günü son bulacak.

15 ve 16 Ekim'den itibaren gün boyu farklı disiplinlerden alanında deneyimli konuklarla interaktif konuşmalar, atölyeler ve paneller gerçekleşecek. Konser, 15 Ekim'de noktalanırken, 16 Ekim'de film gösterimi ile festival sona erecek.

İPA Kampüs, alan içi etkinliklerinde Bien Seramik, Decathlon, Redbull iş birliği ile 15’i aşkın girişimci ve tanıtım standına, İTÜ Çekirdek ve Zemin İstanbul bünyesinden 30'dan fazla kuruma ev sahipliği yapacak.

