iPad Pro için Ethernet adaptörü satışta!

Apple, bildiğiniz gibi yeni iPad Pro modelleri ile Lightning ısrarından vazgeçip diğer firmalar gibi USB-C bağlantısına yer vermişti. USB-C sayesinde iPad Pro modellerine fotoğraf makinesi, hard disk, USB-C bellekler ve kontrolcüler bile bağlanabiliyordu. Apple için lisanslı olarak aksesuar üreten Belkin firması bugün karşımıza ilginç bir adaptör ile çıktı.

Belkin, iPad Pro için Ethernet adaptörünü Apple Store üzerinde satışa sundu. 100 dolar değerindeki bu adaptör sayesinde iPad Pro’ya hem ethernet kablosu hem de Lightning kablosu bağlanabiliyor. Ethernet sayesinde iPad Pro’nun interneti kayıpsız olarak kullanıcılara sunuluyor.

Piyasadaki dizüstü bilgisayarların çoğundan daha güçlü olan iPad Pro, bu adaptör sayesinde internet konusunda da rakiplerine taş çıkaracak gibi görünüyor. iOS, uzun bir süredir Ethernet bağlantısını destekliyordu. Ancak bunun için resmi bir adaptör üretilmemişti. Bakalım Belkin’in ürettiği iPad Pro’yu kablolara mahkum eden bu adaptör beklenen ilgiyi görecek mi?

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