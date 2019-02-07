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iPad Pro için Ethernet adaptörü satışta!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 07.02.2019 09:12 | Son Güncelleme

Belkin, iPad Pro için Ethernet adaptörünü satışa sundu. iPad Pro için Ethernet sayesinde iPad Pro internet hızını kayıpsız olarak kullanıcılarına sunuyor. İşte 100 dolarlık adaptörün detayları.

iPad Pro için Ethernet adaptörü satışta!

Apple, bildiğiniz gibi yeni iPad Pro modelleri ile Lightning ısrarından vazgeçip diğer firmalar gibi USB-C bağlantısına yer vermişti. USB-C sayesinde iPad Pro modellerine fotoğraf makinesi, hard disk, USB-C bellekler ve kontrolcüler bile bağlanabiliyordu. Apple için lisanslı olarak aksesuar üreten Belkin firması bugün karşımıza ilginç bir adaptör ile çıktı.

Belkin, iPad Pro için Ethernet adaptörünü Apple Store üzerinde satışa sundu. 100 dolar değerindeki bu adaptör sayesinde iPad Pro’ya hem ethernet kablosu hem de Lightning kablosu bağlanabiliyor. Ethernet sayesinde iPad Pro’nun interneti kayıpsız olarak kullanıcılara sunuluyor.

Piyasadaki dizüstü bilgisayarların çoğundan daha güçlü olan iPad Pro, bu adaptör sayesinde internet konusunda da rakiplerine taş çıkaracak gibi görünüyor. iOS, uzun bir süredir Ethernet bağlantısını destekliyordu. Ancak bunun için resmi bir adaptör üretilmemişti. Bakalım Belkin’in ürettiği iPad Pro’yu kablolara mahkum eden bu adaptör beklenen ilgiyi görecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
iPad Pro belkin Apple

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