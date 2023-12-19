İpek Açar anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, dört yıl önce müzisyen Alper Kömürcü ile dünyaevine girmişti.

Geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini açıklayan Açar, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin bebekleri, 14 Aralık'ta Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla dünyaya geldi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; İpek Açar ile Alper Kömürcü, oğullarına Ömer Alp adını verdi.





