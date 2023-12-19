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İpek Açar anne oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi

19.12.2023 15:34 | Son Güncelleme:
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Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, ikinci kez anne oldu. 2019'da evlenen İpek Açar ile Alper Kömürcü, 3 yıl önce evlat edinmek için başvuruda bulunmuştu. Çift, kendilerine sıra gelmesini beklerken İpek Açar, hamile olduğunu öğrenmişti.

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, dört yıl önce müzisyen Alper Kömürcü ile dünyaevine girmişti.

İpek Açar 1

Geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini açıklayan Açar, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin bebekleri, 14 Aralık'ta Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla dünyaya geldi.

İpek Açar 2

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; İpek Açar ile Alper Kömürcü, oğullarına Ömer Alp adını verdi.

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