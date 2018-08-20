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İpek Tanrıyar: Sevgilim böyle çekici buluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2018 14:34 | Son Güncelleme

2000'li yılların popülermankeni İpek Tanrıyar (38) bayram tatili için Bodrum’da. Beyazlayan saçlarını boyatmayan Tanrıyar, “Kuaföre para vermiyorum. Herkes çok beğeniyor” dedi

İpek Tanrıyar: Sevgilim böyle çekici buluyor

Sunucu-oyuncu İpek Tanrıyar, 2017’de aşk yaşamaya başladığı Murat Evler ile Bodrum’da tatilde.

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Bembeyaz saçları ile dikkat çeken İpek Tanrıyar, “Saçıma daha 16 yaşımda ak düştü. Bu genetik miras. Yıllardır boyatıyordum, artık vazgeçtim. Çünkü kuaföre para vermekten bıktım usandım. Üstelik sevgilim de beni böyle çok çekici buluyor” diye konuştu.

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İpek Tanrıyar ile Murat Evler dün aşklarının birinci yılını kutladı.

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Bu ilişki evliliğe gidiyor.

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İpek Tanrıyar bembeyaz saçlarıyla çok mutlu.

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Anahtar Kelimeler:
İpek Tanrıyar beyaz saç evlilik

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