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İpek Tuzcuoğlu Aşk ve Mavi dizisine katıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 22:06 | Son Güncelleme

İpek Tuzcuoğlu, çekimleri Kapadokya Ürgüp’te devam eden 'Aşk ve Mavi' dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Diziye kilit bir rolle giren Tuzcuoğlu, 'Elmas' karakterine hayat verecek.

İpek Tuzcuoğlu Aşk ve Mavi dizisine katıldı

Başarılı oyuncu, “İki sezondur çekimleri devam eden bir diziye girdim. Birçok usta isimle aynı kadroda yer almam beni mutlu etti. Diziye kilit bir rolle giriyorum. Bakalım Elmas dizide neleri değiştirecek? Ayrıca Kapadokya gibi özel bir belde de çalışmak keyif verici” dedi. Emrah Erdoğan ile Burcu Kıratlı’nın başrollerini paylaştığı, Ali ve Mavi’nin dillere destan aşkını konu alan Aşk ve Mavi’nin yapımcılığını NTC Medya-Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

İpek Tuzcuoğlu 2

Yönetmen koltuğuna Hakan Arslan'ın oturduğu dizide Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Alayça Öztürk, Nur Yazar ve Osman Karakoç gibi başarılı isimler rol alıyor. İpek Tuzcuoğlu’nun da yer alacağı Aşk ve Mavi’nin 59. Bölümü 30 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de atv’de.

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Anahtar Kelimeler:
ipek tuzcuoğlu Aşk ve Mavi

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