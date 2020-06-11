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İpekyolu Belediyesi çiftçiye desteğini sürdürüyor

VAN HABERLERİ  | 11.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün çiftçilere vermiş olduğu mısır tohumu desteği ile bin dekarlık alanda ekim gerçekleştirilirken, vatandaşlara ayrıca 42 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.Çiftçiye olan destekleri nedeni ile ‘çiftçi dostu’ belediye olarak bilinen İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarımsal çalışmalar kapsamında bin dekarlık mısır ekimini tamamlayarak çiftçinin yüzünü güldürdü.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün çiftçilere vermiş olduğu mısır tohumu desteği ile bin dekarlık alanda ekim gerçekleştirilirken, vatandaşlara ayrıca 42 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.
Çiftçiye olan destekleri nedeni ile ‘çiftçi dostu’ belediye olarak bilinen İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarımsal çalışmalar kapsamında bin dekarlık mısır ekimini tamamlayarak çiftçinin yüzünü güldürdü. Çalışmalarını bununla sınırla tutmayan ekipler, son olarak da vatandaşa 42 bin adet sebze fidesi dağıtımı yaptı. Belediyenin çiftçilere olan tohum ve makine ekipman desteğinin süreceğini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Bu yönüyle biz istiyoruz ki alternatif ürünler yetiştirilsin. Burada çiftçilerimiz belediyemiz desteğiyle mısır üretimine başlamış durumda. Değişik bölgelerde de sebze üretimini teşvik etmek için şu ana kadar 42 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ve belediyemiz işbirliği dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle çiftçilerimizin arazilerini işlerken bireysel olarak elde edemedikleri alet ve ekipmanları İpekyolu Belediyesi olarak temin ediyoruz. Kırsal kalkınmanın başlamış olduğu ve tarımın giderek önem kazandığı günümüzde çiftçilerimiz ihtiyaç duydukları ekipmanları belirli kontroller dahilinde hizmetlerine sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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