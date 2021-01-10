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İpekyolu Belediyesi moral konserlerine devam ediyor

10.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Van’ın İpekyolu Belediyesi, kurduğu gezici müzik grubuyla korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal" çağrılarına uyan ilçe sakinlerine mini konserler düzenlemeye devam ediyor.İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan gezici müzik grubu, mobil sahne aracıyla ilçeye bağlı mahalle, cadde ve sokakları dolaşarak, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine konserler düzenliyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kurduğu gezici müzik grubuyla korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal" çağrılarına uyan ilçe sakinlerine mini konserler düzenlemeye devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan gezici müzik grubu, mobil sahne aracıyla ilçeye bağlı mahalle, cadde ve sokakları dolaşarak, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine konserler düzenliyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, bu hafta da Bostaniçi Mahallesi TOKİ’de müzik dinletisi gerçekleştirdi. Türkçe ve Kürtçe hareketli parçaların seslendirildiği konsere mahalle sakinleri de balkonlara, pencerelere çıkarak alkışlarla, halaylarla eşlik ederken; bazı vatandaşlar da bu güzel ve neşeli anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Mini konserde yetkililer tarafından sık sık “Evde Kal” ve “Sosyal Mesafe” çağrısı da yapıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, mini konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini kaydederek; bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler.
İlçe sakinleri de, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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