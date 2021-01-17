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İpekyolu Belediyesinden online satranç turnuvası

17.01.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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İpekyolu Belediyesinden online satranç turnuvası

Van’ın İpekyolu Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilciliği tarafından ödüllü online satranç turnuvası düzenleniyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle online hizmetlere ağırlık verildiği belirtilerek, “Şehr-i Spor İpekyolu sloganıyla yola çıkan, bu sürede birçok online etkinliğe imza atan ve tüm kesimlerin spor faaliyetlerine ulaşmasını hedefleyen belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, bu kez sadece Van il sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların başvurabileceği ödüllü online satranç turnuvası düzenliyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilciliği tarafından ödüllü online satranç turnuvası düzenleniyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle online hizmetlere ağırlık verildiği belirtilerek, “Şehr-i Spor İpekyolu sloganıyla yola çıkan, bu sürede birçok online etkinliğe imza atan ve tüm kesimlerin spor faaliyetlerine ulaşmasını hedefleyen belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, bu kez sadece Van il sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların başvurabileceği ödüllü online satranç turnuvası düzenliyor. Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilciliği işbirliğinde gerçekleşecek turnuvaya başvurular 18-28 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek. Van genelinde satranç oynamak isteyen herkesin katılımına açık olan turnuva; 16 yaş ve altı ile 17 yaş ve üzeri 2 kategoride düzenlenecek. Müsabakalar 30 Ocak Cumartesi ile 31 Ocak Pazar günü saat 13.00’de yapılacak. Her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncülerine sırasıyla tam, yarım ve çeyrek altın verilecek. Yarışmada 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci, 8’inci, 9’uncu ve 10’uncu olanlar ise mansiyon ödülü ile ödüllendirilecek. Turnuvaya başvurmak isteyenler 0545 249 78 95 ile 0545 363 43 63 numaralı telefonları arayarak kayıt oluşturabilecek” denildi.

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