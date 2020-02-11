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İpekyolu Belediyesinden sağlık hizmeti

VAN HABERLERİ  | 11.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün “İpek Kadınlara İpek Hizmetler Yakışır” sloganıyla başlattığı faaliyetler kapsamında sağlık hizmeti verilmeye başlandı.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdiresi Dr.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün “İpek Kadınlara İpek Hizmetler Yakışır” sloganıyla başlattığı faaliyetler kapsamında sağlık hizmeti verilmeye başlandı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdiresi Dr. Semra Gümüş ve eğitim ekibi tarafından yapılan faaliyetlerde; üreme sağlığı ve kanser taraması, ağız diş taramaları, diyabet, hipertansiyon, ruh sağlığı gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Eğitim sonunda sağlık taraması yaptırmak isteyen kadınlar, İpekyolu Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla İlçe Sağlık Merkezinde sağlık taramasından geçiriliyor. Şu ana kadar Karakoç, Baklatepe ve Ağzıkara mahallelerinde 105 kadın ve erkeğe sağlık eğitimi verildi. Karakoç Mahallesi’ndeki 55 kadın da İpekyolu Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla İlçe Sağlık Merkezindeki kanser taraması ile ağız ve diş sağlığı taramalarından faydalandı.
İpekyolu Belediyesi ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kırsal mahallelerdeki vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla İpekyolu Belediyesine bağlı 50 mahallenin tamamında bu hizmetlerin verilmesi planlanıyor.

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