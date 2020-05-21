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İpekyolu Belediyesinden yol açma çalışması

VAN HABERLERİ  | 21.05.2020 13:49 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması için yol açma ve genişletme çalışmalarına hız kattı.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları ile vatandaşların görüş ve önerileri doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında yol açma ve genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması için yol açma ve genişletme çalışmalarına hız kattı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları ile vatandaşların görüş ve önerileri doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında yol açma ve genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan yeni imar yollarını açarken bir yandan da imarda yol olarak terkini yapılmış, araç trafiğinin yoğun olduğu yerleri hizmete açmaya devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi kronik sorun haline gelen ve yolu bulunmayan pek çok mahallede yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Halilağa Mahallesi Eski Kale Caddesi Zambak Süys 1. Çıkmaz üzerinde 10 metre genişliğinde bin 700 metre uzunluğunda yeni bir yol çalışması ile Hafıziye Mahallesi Nanyemez Baba Camii yanındaki çıkmazda 460 metre uzunluk ve 10 metre genişliğindeki yol çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan İpekyolu Belediyesi, yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmalarının bu haftaki durağı ise Hafıziye Mahallesi’nde Uzun Sokağı Gölbaşı Caddesi’ne bağlayan 10 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğundaki yol oldu. Bu yolun açılması çalışmasında, yol güzergahında bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kullandığı ek hizmet binası da yıkılarak yola dahil edildi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, imar yollarının açılması sırasında doğaya zarar vermemenin en önemli kriterleri olduğunu belirterek, “Yol açma çalışmamız sosyal medyada ‘İpekyolu Belediyesi ağaçları kesiyor’ şeklinde işlendi. Çalışmalarımızı yaparken doğaya asla zarar vermeme kriterlerimiz bulunuyor. Söz konusu yol açma çalışmamız sırasında ömrünü doldurmuş bir ağacı kestik, birkaç tane ağacımızı kökünden sökerek başka yere dikimini gerçekleştirdik. Yine bu çalışmamızdaki en büyük amacımız, şehrin en büyük sorunu olan trafik sorununa çözüm bulmaktır. Çalışmanın sonlanmasıyla Maraş Caddesi’ne alternatif bir güzergâh daha sağlanmış olacak. 2020 yılı içerisinde bir taraftan ilçemizde yeni yol çalışmalarını yaparken, diğer taraftan da ağır geçen kış şartlarından dolayı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde bozulan yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile yeni imar yollarını açarak alt yapı çalışmalarının yapılmasının önünü açtık. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, bölgeye daha çok yatırım gelecek. Belediyemizin ve diğer yatırımcı kurumların çalışmalarıyla çalışma yaptığımız mahallelerimiz daha nezih ve güzel yerler oluyor. Bu çalışmalarımızla daha modern ve gelişmiş bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Yeni yol açma çalışmalarımız ilçemizdeki birçok mahallemizde devam edecek. Yapılan hizmetlerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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