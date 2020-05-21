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İpekyolu Belediyesinin tarımsal desteği çiftçinin yüzünü güldürüyor

VAN HABERLERİ  | 21.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün destek çalışmaları kapsamında çiftçilere 300 dekarlık ekim için nohut ile bin dekarlık ekim için de mısır tohumu desteği verildi.Desteklerini bununla sınırlı tutmayan İpekyolu Belediyesi, ekipman ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik desteği de çiftçilere ulaştırıyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün destek çalışmaları kapsamında çiftçilere 300 dekarlık ekim için nohut ile bin dekarlık ekim için de mısır tohumu desteği verildi.
Desteklerini bununla sınırlı tutmayan İpekyolu Belediyesi, ekipman ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik desteği de çiftçilere ulaştırıyor. Birkaç yıl öncesine kadar bölgede önemi pek bilinmeyen silajlık mısırın çiftçilere ulaştırılması ile hayvancılık besisinde de verimliliğin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Mevcut tarıma ilave alternatif tarım desteği çalışmalarının hız kazandığı İpekyolu’nda; tohum desteğinin yanı sıra arpa, korunga, yonca ve buğday ekimi yapan çiftçilere makine ve ekipman desteği de veriliyor.
Belediyenin çiftçilere olan desteğinin ekim zamanıyla sınırlı tutulmayacağını belirten yetkililer, hasat zamanında da çiftçiye olan desteğin süreceğini dile getirdiler.
Yapılan desteklerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren çiftçiler ise İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkürlerini ilettiler.

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